Gehandicapte man (79) overleden na te heet bad in verpleegtehuis

Een gehandicapte Duitse man is overleden aan brandwonden die hij opliep toen hij door 2 verpleegkundigen alleen werd achtergelaten in een te heet bad. Justitie onderzoekt nu of er sprake is van dood door schuld, melden Duitse media.

De bejaarde man uit het Duitse Allstedt kon vanwege zijn handicap niet zelf uit het bad komen en het lukte hem ook niet om alarm te slaan omdat hij na een beroerte niet meer kon praten. Hoewel de doodsoorzaak nog onderzocht wordt, lijkt het er sterk op dat de man de brandwonden opliep door het te hete badwater. Toen de verpleging terugkwam en ontdekte dat het water veel te heet was, takelden ze hem met een lift uit het bad en stopten hem in bed.

LEES OOK:

Bron: Bild, MZ. Beeld: iStock