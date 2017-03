Moeder knuffelt nog 3 dagen met haar overleden kindje dankzij ‘cuddle cot’

Je kind verliezen is het ergste dat een ouder kan overkomen. Becki (27) verloor haar zoontje Carter James 16 uur na de geboorte, maar kon op een mooie manier afscheid nemen dankzij een gekoeld kinderbedje. Ze knuffelde nog 3 dagen met haar zoon. “Ik kreeg hierdoor het gevoel dat ik een moeder voor hem ben geweest.”

Met een zogenoemde Cuddle Cot, een apparaat die het kinderbedje koelt, is er meer tijd om afscheid van het overleden baby’tje te nemen en de Britse Becki is ervan overtuigd dat het hierdoor voor veel ouders makkelijker zal zijn om de dood van hun kind een plekje te geven. “Ik kon hem zelf wassen, aankleden en heb urenlang naar hem gekeken”, vertelt de moeder in een interview met Daily Mail. “Het is iets dat ik nooit zal vergeten.”

Becki gunt andere ouders ook zo’n mooi afscheid en is daarom een sponsoractie begonnen om Cuddle Cots te doneren aan ziekenhuizen. “Het bedje koelt de baby, waardoor het lichaam van het kindje langer intact blijft. Zo krijgen ouders de kans om hun kindje te knuffelen.” Wil je Becki sponsoren? Dat kan hier.

