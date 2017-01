Zieke Nardya (25) deelt kort voor overlijden een prachtige boodschap

De 25-jarige Nardya Miller lijdt al sinds haar 2e aan taaislijmziekte en zal de ziekte niet overleven. Op haar Instagram-pagina plaatste de dappere Australische afgelopen week een inspirerende boodschap. “Over een week zal ik je nooit meer kennen.”

Misschien heb ik je mijn hele leven gekend, misschien voor 10 jaar, misschien maar voor een korte periode. Maar over een week zal ik je nooit meer kennen, zal ik je gezicht nooit meer zien. Ik zal nooit meer met je praten, je aanraken of vasthouden – nooit meer. Maar ik zal altijd van je houden. Van jou en van de vriendschap die we hadden. Van de herinneringen die we samen maakten.

Iedereen die in mijn leven kwam en ging was daar voor een reden en ik voel me een gezegend persoon dat ik dit leven heb mogen beleven. Dank je wel dat jullie deel uitmaakten van de bizarre reis over deze wereld. Of je mijn leven op dat moment nou beter of slechter maakte, het heeft ervoor gezorgd dat ik ben wie ik vandaag ben.

Het leven loopt niet altijd zoals je het verwacht en er zijn heel grote, mooie dingen die ik nooit zal hebben, plekken die ik niet zal bezoeken en moment waar ik niet bij kan zijn. Maar ik zal toekijken. Altijd. Lachend, gewoon omdat ik hier was.

Ik zal nooit opgeven, zoals ik dat nooit gedaan heb. Ik ga dit niet zomaar uit mijn handen laten glippen. De details van mijn begrafenis zullen gedeeld worden als alles georganiseerd is. Wees alsjeblieft niet verdrietig voor me. Alles wat ik wens is om herinnerd te worden als het meisje dat ten minste één keer je dag een stukje lichter heeft gemaakt. En ik smeek je: haal alles uit het leven wat erin zit.

Liefs, N.

Een foto die is geplaatst door Nardya Sinead (@nardyasinead) op 25 Dec 2016 om 2:26 PST

Bron: Sunshine Coast Daily. Beeld: iStock