Paard dat koning Willem-Alexander cadeau kreeg is overleden

Het paard Bontfire dat koning Willem-Alexander in 2013 cadeau kreeg tijdens zijn kennismakingsbezoek aan de provincie Utrecht, is overleden.

Dat meldt de gemeente IJsselstein op haar website.

Baron

Volgens een eeuwenoude traditie kreeg koning Willem-Alexander op 30 mei 2013 een paard aangeboden. De Oranjes zijn sinds jaar en dag baron van de Utrechtse plaats. Als er vroeger de stadhouder op bezoek kwam, bood de staf hem een paard aan.

Medische keuring

Bontfire ging niet mee naar Wassenaar, maar werd door baron Willem-Alexander overgedragen aan woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein. De gemeente meldt dat de omstandigheden voor het dier daar niet ideaal waren. Op zoek naar een andere plek, moest Bontfire eerst een medische keuring ondergaan. “Uit deze keuring is helaas gebleken dat Bontfire diverse, chronische orthopedische problemen heeft, met als gevolg chronische pijn”, aldus de gemeente. ”De Universiteitskliniek voor Paarden heeft daarom helaas het advies moeten geven, uit welzijnsoverwegingen, Bontfire in te laten slapen. Dat is inmiddels gebeurd.”

Blijvende herinnering

Volgens de gemeente is de verslagenheid bij Ewoud en de betrokken vrijwilligers groot. “Niemand had dit aan zien komen. Uit respect naar Bontfire is besloten hem een verder lijden te besparen en te laten inslapen.” Het bestuur van het zorgcentrum denkt nog na over een blijvende herinnering.

Bron: Show.nl, Beeld: ANP