Passagiers Ryanair staan doodsangsten uit tijdens turbulente vlucht

Turbulentie is nooit leuk, maar twintig passagiers die aan boord zaten van een Ryanair toestel staan nog na te trillen na een wel heel heftige vlucht.

Het toestel vloog van Madrid naar Dublin terwijl storm Ewan over Ierland raasde.

Door de storm kon het vliegtuig niet landen op Dublin en moest het uitwijken naar vliegveld Shannon. De wind zorgde voor turbulentie die zo hevig was dat twintig doodsbange passagiers na landing besloten niet meer in het vliegtuig naar hun eindbestemming Dublin te stappen.

Overgeven

“Het was een extreem turbulente vlucht”, zegt een moeder tegen The Mirror. “Mensen moesten overgeven en waren doodsbang. We hebben gevraagd het toestel te verlaten met onze kinderen omdat die overstuur waren en het niet veilig voelde om weer verder te reizen.”

Uren wachten

Ryanair gaf de angstige passagiers de mogelijkheid in Shannon het vliegtuig te verlaten. De passagiers die eruit wilden moesten echter uren wachten tot er een medewerker van het vliegveld kwam om hen te begeleiden.

Verlaten

“Sommige mensen voelden zich na landing nog steeds enorm ziek en hadden het recht moeten hebben om het toestel direct te verlaten. Er moest wel iemand aan het werk zijn geweest op het vliegveld. Er werd ons niet eens een drankje aangeboden, we konden het alleen kopen.”

Ryanair heeft inmiddels in een persbericht excuses aangeboden voor het feit dat de vlucht niet ging zoals gepland vanwege de weersomstandigheden.

