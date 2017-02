Patricia Paay bij ‘Jinek’: “Je denkt echt: ik wil dood”

Patricia Paay zat gisteravond bij Eva Jinek aan tafel om voor het eerst haar verhaal te doen over de gelekte sexvideo die afgelopen donderdag op internet verscheen. Haar leven is sindsdien een nachtmerrie, vertelde ze. “Dit is met recht het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben al 50 jaar te zien op tv en na de verspreiding denk ik: in één klap is alles weg. Zo ga ik nu de geschiedenis in.”

VIDEO: Patricia Paay doet aangifte wegens verspreiding sexvideo.

De veelbesproken video, waarin de zangeres/presentatrice plassex heeft, werd ‘enige tijd’ geleden opgenomen. Paay wist dat er gefilmd werd, maar vond dat op dat moment niet zo’n punt. “Het gebeurde in een rare bui. Je verwacht niet dat het via sociale media wordt gedeeld. Daar doe je het niet voor. Ik had die ervaring niet en ik had beter moeten weten”, vertelt ze aan Jinek.

‘Ik wil dood’

Paay heeft zich na het uitlekken van de video’s opgesloten in haar huis en is alleen naar buiten geweest om aangifte te doen bij de politie. Alleen met de gordijnen dicht voelt ze zich veilig. “Je denkt echt: ik wil dood”. Patricia’s kersverse man Robbert Hinfelaar is een grote steun in deze moeilijke tijd. “Hij heeft gezegd: ik hou van je. We komen er wel uit.”

Aanpakken

Patricia en haar advocaat zijn vastbesloten om de verspreider(s) van de beelden keihard aan te pakken, óók voor al die andere vrouwen en meisjes die slachtoffer worden van dit soort praktijken. “Kin omhoog en face it. We gaan het uitzoeken en ik hoop dat we tot een goed resultaat komen. Dit wordt mijn strijd.” En gelukkig kan er ondanks alle ellende ook nog een grapje van af. “Ik heb verder toch niets te doen.”

