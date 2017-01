Waarom je beter geen peace-teken meer kunt maken op een foto

Hoe stom het eigenlijk ook is, we hebben allemaal wel een keer een peace-teken gemaakt als we op de foto gingen. Heel onschuldig zou je denken, maar dat blijkt nare gevolgen te kunnen hebben.

Volgens de website Vocativ zou het namelijk kunnen dat je identiteit wordt gestolen als je een foto plaatst waarop je met je vingers het peace-teken maakt. Hoe? Volgens het Japanse National Institute of Informatics kan een foto met goede belichting en van goede kwaliteit zo scherp worden ingezoomd dat je vingerafdruk nagemaakt kan worden. En als die vingerafdruk vervolgens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een betaling wordt het ineens een naar verhaal.

Techniek

Klinkt misschien een beetje overdreven en onwaarschijnlijk, maar toch bevestigt een van de onderzoekers dit verhaal in de Japanse krant. Dan maar stoppen met het teken op foto’s? Nee hoor, in Japan zijn ze op dit moment bezig om een techniek te ontwikkelen waarmee je wel het teken kunt maken, maar je vingerafdruk niet goed genoeg zichtbaar is. We zijn heel benieuwd…

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit gebeurt er tijdens het knakken van je vingers:



Bron: Elle.nl. Beeld: iStock.