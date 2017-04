4-jarig meisje valt uit bus, dashcam filmt alles

Een 4-jarig meisje is uit een rijdend busje gevallen in de Amerikaanse staat Arkansas. Het voorval werd met een dashcam gefilmd door een brandweerman die erachter reed. Hij ontfermde zich vervolgens over het meisje.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Op het filmpje is te zien hoe de achterdeur van het busje openzwaait. Het kleutertje weet zich nog even vast te houden aan de deur, maar even later valt ze alsnog. De brandweerman die het zag gebeuren, stopte onmiddellijk om het kindje te helpen. Het meisje is met een gebroken kaak naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van het busje waar het meisje uit viel, had in eerste instantie niets door. Andere passagiers vertelden hem al snel dat hij moest stoppen.

De politie laat aan de Harrison Daily Times weten dat het meisje in het ziekenhuis geopereerd is aan haar kaak en naar alle waarschijnlijkheid volledig herstelt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het voorval kon gebeuren. De politie heeft aan de plaatselijke krant laten weten dat het kindje de deur zelf opende.

LEES OOK:

Bron: Harrison Daily Times. Beeld: KIJK, Harrison Daily Times