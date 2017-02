Nederlandse pilote (31) laat jaloersmakend leven zien op Instagram

Eser Aksan Erdogan, een Nederlandse pilote van 31, heeft een Instagramaccount dat tienduizenden volgers over de hele wereld aanspreekt. Door daar zoveel mogelijk mooie foto’s van haar werkreizen te laten zien, hoopt ze andere meisjes en vrouwen te inspireren ook piloot te worden. (Ze heeft alleen niet haar partner in het vliegtuig ten huwelijk gevraagd, zoals in de romantische video hierboven gebeurt!)

Het is namelijk een vak dat vooral door mannen uitgeoefend wordt… Er zijn maar zo’n 5000 vrouwelijke piloten.

Bestemmingen

Als je Esers foto’s ziet wil je je in ieder geval direct bij de opleiding-tot-piloot inschrijven. Ze heeft weergaloos mooie plaatjes van alle bestemmingen waar ze (betaald dus!) naartoe vliegt. Ze relaxt in 5-sterrenhotels, heeft het Noorderlicht mogen aanschouwen, ging op safari in Tanzania en zette een vliegtuig aan de grond in Saudi-Arabie met een crew die volledig bestond uit vrouwen, in een land waar vrouwen zelfs niet mogen autorijden.

Droom

Eser begon 3 jaar geleden met haar account en heeft inmiddels al meer dan 28,000 volgers. Ze vliegt een Boeing 737, waarmee ze al bijna 50 landen heeft bezocht. Bij de Mirror zegt ze: “Het was iets waar ik als kind al van droomde. Ik was een beetje een tomboy dus ik wilde altijd in een F16 vliegen, maar omdat ik tegen oorlog, geweld en het leger ben, is een Boeing nu zoveel beter. De eindeloze blauwe luchten, zachte wolken én de mogelijkheid alle landen te bezoeken zijn een perfecte combinatie.”

Nou, ladies and gentleman, fasten your seatbelt, want hieronder volgen de meest jaloersmakende foto’s ooit.

Hier zit Eser in de cockpit.

En dit zijn een paar van de vele uitzichten vanuit haar ‘kantoor’.

En natuurlijk haar vele reisbestemmingen. Zo’n sterrennacht bijvoorbeeld:

Muddy and Salty but superhappy ♡♡♡ hello from a sunny Jordan ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #jordan #deadsea #habibi #arab #couplegoals #love #happiness #muddy #mudbath Een bericht gedeeld door Eser Aksan Erdogan ✈ (@echosierra85) op 8 Okt 2016 om 5:32 PDT

Kortom: piloot is geen vervelend beroep, weet Eser.

