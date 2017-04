Is oranje niet helemaal je kleur, maar wil je toch een beetje feestelijk voor de dag komen op de 50e verjaardag van de koning? Dan kun je om te beginnen je nagels lakken in de kleuren van de vlag (is echt een eitje, zie video). En wat dacht je van deze vrolijke creaties?

Terug van weggeweest: haal de strijkkralen weer eens tevoorschijn!

Of… een zachte en tegelijkertijd gevaarlijke broche? RAOR! (Klikken op de foto voor het patroon).

En deze voor een koninklijke look.

Een feestelijk hapje hoort er ook bij. Het enige dat je nodig hebt is een doosje aardbeien, witte (smelt)chocolade en blauwe suiker.

Sfeerverhogend op koningsnacht…

Bron: Pinterest. Beeld: Libelle TV.