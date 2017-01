De Australische Pippa Beard was kerngezond. Tot ze op haar negentiende op een ochtend uit het niets blind wakker werd en niet meer kon lopen. Haar zus Toby vond haar schreeuwend op de vloer. “‘Doe het licht aan’, schreeuwde ze. Maar dat had ik al aangedaan.”

In korte tijd kreeg het tienermeisje maar liefst 8 aanvallen. Ze werd direct naar het ziekenhuis gebracht en lag daar in coma. “Het leek erop dat ze het niet zou halen. En als ze het wel zou halen, zeiden de doktoren, had ze zeker hersenbeschadiging hebben opgelopen”, vertelt haar zus tegen het Australische news.com.

Energiestofwisselingsziekte

Pippa werd wakker, maar haar geheugen was ze gedeeltelijk kwijt. Ze kon zich dingen niet meer herinneren, was doof en moest leren leven met allerlei aandoeningen. Uiteindelijk werd bij Pippa een energiestofwisselingsziekte geconstateerd. Bij deze erfelijke, genetische ziekte wordt er minder energie aangemaakt in de lichaamscellen. Dat kan ervoor zorgen dat organen een tekort aan energie krijgen om goed te functioneren.

Pippa blijkt niet de enige in haar familie met deze ziekte. Ook haar zus Toby, haar moeder en andere familieleden hebben de ziekte, maar dan in een mildere vorm.

Elke dag de gevolgen

Anders dan de artsen voorspelden, knapte Pippa toch op. “Vlak voor haar 21ste verjaardag kregen we te horen dat ze nog maar 2 maanden te leven had. En dit jaar wordt ze 39. Dat is een wonder.” Toch ondervindt Pippa nog elke dag de gevolgen. Ze kan niet werken, uitgaan of autorijden.

Kinderwens

De ziekte is erfelijk. Toby (37) heeft een kinderwens, maar de ziekte houdt haar tegen. Een mogelijkheid zou zijn om het defecte DNA van de moeder aan te passen met gezond DNA van een donoreicel. Maar deze optie is nog niet mogelijk in Australië. “Alles hangt af van de kosten en timing. Als het ons nog niet gegeven is, dan hoop ik voor iemand anders straks wel”, aldus Toby. “Dat ik lesbisch ben, is een geluk. Mijn partner Amy is gezond en we hebben een prachtige zoon en dochter.”

'She woke up completely blind': PIPPA Beard lived a normal life until 19, when one day she woke up unable to walk…

