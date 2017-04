Plussize model wordt door taxichauffeur ondervraagd over haar ‘gezondheid’

Het Amerikaanse plussize model Tess Holliday reed onlangs met taxidienst Uber naar een afspraak. Waar het model normaliter de kost verdient met haar figuur, was de taxichauffeur echter niet te porren voor de rondingen van het model.

In een korte video (zie hierboven), die het model (31) op haar Instagram plaatste is te horen hoe de chauffeur haar ondervraagd over haar gezondheid. Zo vraagt hij onder andere naar hoe het met haar cholesterol gesteld is. Daarop antwoordt ze vriendelijk dat ze kerngezond is. Volgens het model zou de chauffeur haar vervolgens hebben gezegd dat dat onmogelijk is omdat ze ‘dik’ is.

Niet te tolereren

In de bijbehorende post schrijft ze: “Niemand hoeft iets dergelijks te tolereren. Ik heb ook een dikke portefeuille en ik zal nooit meer gebruik maken van jullie diensten. Nooit meer!” Naast dat Tess een gerenommeerd plussize model is, is ze ook voorstander van ‘body positivity’ en heeft een hekel aan het zogeheten ‘body shamen’ dat de taxichauffeur overduidelijk deed.

