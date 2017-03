Politie helpt met het vervullen van de laatste wens van deze vrouw

Een vrouw uit New Jersey kreeg vlak na kerst te horen dat ze leukemie had. Haar laatste wens was nog een keer te mogen genieten van het strand. Een politieagent heeft geholpen deze wens uit te laten komen.

Patricia Kelly (78) kreeg een paar dagen na Kerst slecht nieuws. Ze kreeg de diagnose acute myeloïde leukemie (een kanker van het blad en beenmerg). De artsen gaven Patricia nog maar 3 tot 6 maanden te leven. Haar allerlaatste wens was de oceaan voor de laatste keer te mogen zien. “Als klein meisje kwam ik hier vaak. Dat was echt míjn plek. We gingen er elk jaar heen en ik vond het altijd geweldig”, vertelde Patricia.

Herinneringen

Patricia’s schoondochter, Stephanie, besloot daarom een strandhuisje te huren in Ship Bottom bij New Jersey. Samen met haar beste vrienden, schoondochter en kleinkinderen kon ze daar genieten van het strand en de zee. Een trip om nieuwe herinneringen te maken. Op de agenda stonden dan ook alleen maar leuke dingen: spelletjes spelen, koken, verhalen delen, films kijken, karaoke, brieven schrijven voor de flessenpost en herinneringen ophalen.

Buiten adem

Maar de belangrijkste gebeurtenis was het wandelen naar het strand om Patricia’s wens uit te laten komen. Alleen kon ze vanwege haar ziekte niet zo ver meer lopen, aangezien ze erg snel buiten adem raakt. Haar schoondochter heeft toen hulp gevraagd aan de politie van Ship Bottom. Ze belde de politie op en zei: “Ik weet dat dit een rare vraag is, maar mijn schoonmoeder is terminaal ziek en haar laatste wens is om naar het strand te gaan.”

Politie

Politieagent Ron Holloway wilde daar wel tijd voor vrijmaken en reed Patricia en haar vrienden en familie naar de zee. Op het strand maakten ze een gebedscirkel en de politieagent deed natuurlijk ook mee. Schoondochter Stephanie: “Ron was echt een gentleman. Hij was erg nederig en vriendelijk. Iedereen kon ons deze rit hebben gegeven, maar… hij begreep ons helemaal. Het was mooier dan we ons hadden voorgesteld.”

Goede indruk

Patricia geniet op dit moment van haar laatste momenten. Ze is niet bang om dood te gaan. “Ik heb een mooi leven geleid en ik heb er vrede mee. Ik bedoel, je kunt niet eeuwig leven. Je leeft maar één keer en dan wil je een goede indruk achterlaten. Dat is wat ik probeer te doen voor mijn kinderen.”

Familie en vrienden van Patricia zijn van plan jaarlijks terug te keren naar dit strand ter herinnering aan Patricia.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: ABC News.