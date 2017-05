Politieagenten geven dakloze man een complete make-over

Een dakloze man uit New York had net zoals de man in de video de dag van z’n leven toen hij van politieagenten een complete make-over kreeg. De man is onherkenbaar na de goede daad van de mannen.

Politieagent Aaron Page ontmoette de man toen hij dienst had en een rondje door de stad deed. De man had het zwaar: hij leefde op straat en voelde zich heel erg vies met zijn lange haar en vieze lichaam. De agent besloot iets bijzonders voor de man te doen.

Make-over

Hij vroeg of de man de volgende dag langs het bureau kon komen en vroeg een paar andere agenten om hem te helpen. Samen verzamelden ze kleding voor de man om hem een complete make-over te geven. De volgende dag hielpen ze hem met scheren, zijn haar knippen en een douche. Met zijn nieuwe kleding en nieuwe kapsel is de man onherkenbaar op de foto’s van het politiebureau:

Ontroerend

Het bureau deelde de foto op Facebook en daar kreeg het plaatje al meer dan 25.000 likes. Mensen van over de hele wereld zijn ontroerd door het verhaal en complimenteren de agenten voor hun goede daad.



