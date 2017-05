Politiepup Bumper bereidt zich voor op de huldiging van Feyenoord

Als Feyenoord aanstaande zondag landskampioen wordt, zal de Rotterdamse club een dag later op de Coolsingel worden gehuldigd. Om die eventuele huldiging in goede banen te leiden, gaat politiepup Bumper (die zelfs een eigen Facebook-pagina heeft) in bovenstaande video alvast op onderzoek uit, want hij weet: een goede voorbereiding is het halve werk.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron & beeld: Hart van Nederland