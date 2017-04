Afschuwelijk: hoeven van pony zijn al 10(!) jaar niet getrimd

Dit arme beestje kon amper lopen omdat zijn hoeven al 10 jaar niet meer getrimd waren. De pony was in de steek gelaten door de eigenaar en had zwaar ondergewicht. Gelukkig werd het dier gered en ziet hij er na een grondige make over weer blakend uit.

Bron: The Dodo. Beeld: Kijk.nl