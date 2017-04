De kleine Sophia (2) mocht van haar ouders een cadeautje uitkiezen in de speelgoedwinkel. Het blanke, blonde meisje koos een pop met een donkere huidskleur. Bij de kassa gebeurde er vervolgens iets heel bijzonders…

Brandi, de moeder van het Amerikaanse meisje, deelde het verhaal op haar Facebook-pagina. “Bij het afrekenen vroeg de caissière of Sophia naar een verjaardagsfeestje ging. We staarden haar vragend aan en de caissière wees naar de pop en vroeg Sophia of ze die pop voor een vriendinnetje kocht. Sophia zei niets terwijl ik uitlegde dat mijn dochter dit cadeautje kreeg omdat ze tegenwoordig op het potje gaat”, vertelt de moeder.

Een mooi meisje

De verkoopster vroeg vervolgens aan Sophia of ze zeker wist dat ze juist déze pop wilde, omdat de pop niet op haar leek. Brandi: “Ik werd meteen boos, maar nog voor ik iets kon zeggen reageerde Sophia al: ‘Ze lijkt wel op mij. Ze is een dokter, net als ik. En ik ben een mooi meisje en zij ook. Zie je haar mooie haar? En haar stethoscoop?’ Gelukkig veranderde de verkoopster na deze opmerking van onderwerp.”

Verschillende tinten

Brandi vond de uitspraken van haar dochtertje heel inspirerend. “Het bevestigt mijn geloof dat we niet geboren zijn met het idee dat huidskleur ertoe doet. De huid kan verschillende kleuren hebben, net als je haar en ogen. En iedere tint is prachtig.”

Bron: Facebook, AD. Beeld: iStock