Dít zijn tot nu toe de populairste meisjesnamen van 2017

Is er in jouw familie of omgeving een baby op komst of net geboren? Misschien staat de naam van dit kleintje wel in de top 10 meisjesnamen van het eerste kwartaal van 2017.

De SVB heeft bekendgemaakt wat de populairste babynamen tot 1 april dit jaar zijn. Eerder maakte zij bekend dat Anna in 2016 de populairste naam was, maar staat deze wel steeds bovenaan?

Emma Tess Julia Sophie Anna Mila Zoë Sara Liv Evi Lotte Yara Eva Olivia Saar Lynn Fleur Nora Nova Maud



Bron: SVB.nl. Beeld: iStock