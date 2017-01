Dít zijn volgens een relatie-expert de populairste plekken om sex te hebben

Je hoort weleens de spannendste verhalen langskomen over plekken waar mensen sex hebben gehad. Maar waar vrijen mensen eigenlijk echt het liefst?

De slaapkamer lijkt natuurlijk de meestvoorkomende plek voor een potje sex, maar is dat ook echt de plek waar de meeste mensen vrijen? Volgens relatie-expert Tracey Cox zijn dit de populairste plekken om sex te hebben, en daar zitten best een aantal verrassende plekken bij (we noemen een wasmachine):

1. In bed

2. Op de bank

3. Onder de douche

4. In de auto

5. Op de wasmachine

6. In het water (zee, meer, hoe je het ook wilt noemen)

7. Op het aanrecht

8. In een tent

9. Op kantoor

10. In de kinderkamer

11. In een vliegtuig

12. In een lift

13. Op een feestje

14. In een paskamer van een winkel

15. Op een voetbalveld

16. In de trein (ook bijzonder…)

Bron: HLN.be. Beeld: iStock.