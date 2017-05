Vrouw ontvangt haar post niet omdat de postbode bang is voor haar kat

Postbode zijn is een baan die respect verdient. Niet alleen begeef je je door weer en wind om brieven en pakjes te bezorgen; met een beetje pech krijg je ook nog eens te maken met agressieve huisdieren.

Becky Hazard vond tot haar grote verbazing een briefje van de postbode op haar mat. In de handgeschreven brief stond dat haar kat Choco een bedreiging vormt en opgesloten zou moeten worden. Volgens Becky is haar drie jaar oude kat juist een ontzettend knuffelbeest dat liefst vertroeteld wordt als een baby.

Tetanusprik

Becky deelde het briefje op Facebook, waar de postbode zelf ook nog op reageerde. Hij vertelt daar dat hij al drie keer door de kat is gebeten en een tetanusprik moest halen. Om te voorkomen dat ze haar post niet krijgt, heeft de vrouw nu toch maar een speciale bus opgehangen voor de geschrokken postbode.

Nieuwsgierig

“Choco wordt altijd enthousiast als hij de deur hoort. Ik kan me voorstellen dat hij nieuwsgierig is als de brievenbusklep op en neer gaat en zijn pootje er doorheen schuift, maar hij zou nooit opzettelijk iemand kwaad doen”, verdedigt ze haar huisdier.

Excuses

Ze had graag gewild dat de postbode het hen zelf kwam vertellen. “Als Choco echt zo’n probleem is, snap ik niet waarom hij het ons niet persoonlijk kwam vertellen. We zijn altijd heel vriendelijk tegen ons en hij had best zijn zorgen kunnen uiten nadat hij gebeten werd. Ik heb hem online mijn excuses aangeboden, maar niets meer van hem gehoord.”

