Even slikken, deze poster van beroemdheden die ons in 2016 ontvallen zijn

Het leek dit jaar maar niet op te houden: de ene na de andere beroemdheid overleed. De Britse kunstenaar Chris Barker besloot een ode te brengen aan alle (bekende) overledenen.

Als basis gebruikte hij de cover van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, een album uit 1967 van The Beatles.

The ‘Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band’ album cover photo shoot took place on this day in 1967 #WednesdayWisdom pic.twitter.com/dkwQhUKmxS — Cambridge Audio (@CambridgeAudio) 30 maart 2016

Chris begon met zijn project op de dag van de Amerikaanse verkiezingen op 8 november. In eerste instantie had hij alle personen weggehaald, waarna er alleen een ontgonnen stuk grond en een pet met ‘Make America great again‘, de slogan van Trump, overbleven.



Vervolgens voegde hij beroemdheden toe die in 2016 zijn overleden, onder wie David Bowie, Prince, Alan Rickman en Gene Wilder. Ook de vermoorde politica Jo Cox wordt afgebeeld.

Succumbed to pressure and updated. This is a non-profit image. Please donate to a charity of your choice if you wish. #cuseof2016 #sgtpepper pic.twitter.com/FvVVaItNyk — christhebarker (@christhebarker) 2 december 2016

Sinds hij zijn kunstwerk publiceerde, eind november, moest hij het helaas nog een paar keer updaten. Zo staan de afgelopen week overleden George Michael en Carrie Fisher er inmiddels ook op. Vooral de dood van Fisher maakte diepe indruk op hem: “Ze heeft de harten van meerdere generaties gestolen”, vertelt hij aan The Independent.

I’m really sorry everyone. This is so sad. I feel awful. #RIPCarrieFisher #sgtpepper2016 May the force be with 2017. pic.twitter.com/3HJM8mJPVQ — christhebarker (@christhebarker) 27 december 2016

Naast alle beroemdheden heeft Barker ook een persoonlijke touch toegevoegd: de hoorn rechts onderin. Het is een eerbetoon aan zijn goede vriend Jim, die ook dit jaar overleed en hoorn speelde.

Ben je benieuwd wie er allemaal op de foto staan? Barker heeft de antwoorden verwerkt in deze foto:

