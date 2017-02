Prins Bernhard junior spreekt openhartig over nasleep lymfeklierkanker

In een interview met Het Parool praat prins Bernhard junior openhartig over de nasleep van zijn lymfeklierkanker.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is genezen verklaard, maar moet wel om de twee maanden naar het ziekenhuis voor controle.

Prins Bernhard junior zegt in de krant nooit tegen deze ziekenhuisbezoekjes op te zien. “Al is het een nepgeruststelling, het is toch een prettig gevoel als de uitslag goed is. Natuurlijk ben je onzeker, die onzekerheid is een fact of life. Maar zolang ik die spanning nog voel, ben ik er nog en gaat het dus goed.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP