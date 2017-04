Prins Harry speecht over zijn moeder Diana: “Het ging haar om de mensen”

Het gebeurt niet heel vaak dat prins Harry openhartig over zijn moeder Diana praat. Gisteren deed hij dat wel, tijdens een toespraak voor een organisatie die zich inzet voor het opruimen van landmijnen.

Prinses Diana voerde tot vlak voor haar dood in 1997 campagne voor de organisatie Halo Trust. Prins Harry roemde haar inzet in de strijd tegen landmijnen in zijn speech. “20 jaar geleden, in de laatste maanden van haar leven, voerde mijn moeder campagne om aandacht te vragen voor de vreselijke en willekeurige gevolgen van landmijnen. Ze bracht bezoeken aan getroffen gebieden, zoals Huambo in Angola en Travnik in Bosnië. Ze hoorde hoe de mensen hier in de voortdurende angst leven dat iedere stap hun laatste kan zijn”, sprak Harry.

Grens overtreden

Harry vertelde in zijn toespraak dat sommige mensen toentertijd vonden dat prinses Diana zich niet met dit soort zaken moest bemoeien. “Ze vonden dat ze een grens had overtreden en politiek campagne voerde. Maar voor haar ging dit niet om politiek. Het ging om mensen. Mijn moeder weigerde te accepteren dat die wapens op hun plek zouden blijven liggen, simpelweg omdat het te duur en te moeilijk was om ze weg te halen.”

Belofte waarmaken

Bij de bijeenkomst in Kensington Palace waren 2 slachtoffers van landmijnen aanwezig die Diana 20 jaar geleden had ontmoet in Travnik: Malic en Zarko. “Die twee jonge jongens zijn nu volwassen mannen en vandaag bij ons. 20 jaar later worstelen ze allebei nog met hun fysieke en emotionele verwondingen. Toen mijn moeder afscheid nam van Zarko, slechts enkele weken voor haar vroegtijdige dood, vertelde ze hem dat hij niet zou worden vergeten. Help mij alstublieft haar belofte waar te maken aan Zarko en Malic en andere mensen zoals zij over de hele wereld.”

