Belgische prins op het matje geroepen

Charles Michel, de premier van België, heeft prins Laurent voor het blok gezet. Nadat de jongere broer van de koning van Filip onlangs stevige kritiek had op de Belgische politiek en zijn eigen familie heeft de premier hem een ultimatum gesteld: nog één fout en Laurent is zijn staatstoelage van 308 duizend euro per jaar kwijt.

De ontmoeting tussen de premier en de prins duurde een uur en volgens bronnen liet Charles Michel er geen gras over groeien, meldt Nieuwsblad.be. Hij noemde belangrijke gedragsregels uit de Belgische grondwet waar prins Laurent zich voortaan aan moet houden: leden van de koninklijke familie moeten voorzichtig zijn als ze en plein public spreken én de prins mag niet zonder toestemming afspraken maken met politici in het buitenland.

Op reis

Het was niet de eerste keer dat de veelbesproken Laurent – het 3e kind van koning Albert II en koningin Paola – op het matje werd geroepen door de politiek. Ook in 2011 ging hij bij de toenmalige premier op bezoek nadat hij zonder toestemming naar het Afrikaanse Congo was gereisd en daar contact had met Libische diplomaten.

Dierenvriend

De prins staat bekend om zijn humor, maar ook kom de vele depressies die hem ten dele vielen. Ook staat Laurent bekend om zijn liefde voor dieren – zo was hij o.a. voorzitter van een natuurorganisatie – en snelle auto’s.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP