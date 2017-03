Een jaar geleden werden prinses Victoria en prins Daniel van Zweden voor de tweede keer ouders van zoontje Oscar (zie video). De eerste verjaardag van de kleine prins was natuurlijk reden voor een feestje.

Het leuke aan de Zweedse royals is dat ze in tegenstelling tot ons koningshuis wél privékiekjes delen. Zo ook van de verjaardag van kleine prins Oscar. Op de foto’s die zijn gedeeld, zie je dat het prinsje – net zoals alle kinderen die 1 worden – zijn taart met zijn handjes mag eten.

Genieten

Het jongetje lijkt het duidelijk naar zijn zin te hebben op zijn verjaardag. Aan de hand van zijn vader en moeder loopt hij trots door het huis. Prinses Victoria en haar man Daniel willen optimaal genieten van hun gezin nu de kinderen nog jong zijn en zijn dan ook al sinds 20 december niet in het openbaar verschenen. Deze maand zullen ze hun werk weer oppakken, maar tot die tijd is het thuis nog even feest.



