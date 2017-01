Een grote verandering in het leven van William en Kate dit jaar

Prins William heeft zijn baan opgezegd. Natuurlijk niet zijn baan als prins, maar die ándere baan. De afgelopen 2 jaar werkte de Britse prins als piloot op een helikopter-ambulance, maar hij stopt hier nu mee om koningin Elisabeth te helpen.

Oma helpen

William zegt in een verklaring dat hij dolblij was met zijn baan in het leger en hij trots is dat hij met zulke professionele mensen heeft mogen werken, maar hij heeft toch besloten om meer tijd met zijn gezin in Londen door te brengen. Hij zal meer werk van zijn oma, die een zwakke gezondheid heeft, overnemen.

Bron: E! Online. Beeld: ANP