Prins William en Lady Gaga hebben een videogesprek gevoerd over depressiviteit. Het taboe rondom deze stemmingsstoornis willen ze graag doorbreken.

Onze eigen dokter Rutger vertelt in de video wat je tegen een beginnende depressie kunt doen.

“Hallo prins William”, zegt Lady Gaga vanuit haar keuken in Los Angeles. “Hallo Lady Gaga”. De Britse prins en de zangeres Skypen met elkaar om over depressiviteit te praten.

Gisteren prins Harry

Vorig jaar vertelde Lady Gaga openlijk over haar depressiviteit en gisteren vertelde prins Harry hoe hij mentaal in de knoop zat na de dood van zijn moeder. Die problemen moeten bespreekbaar worden, vinden de Britse prinsen en de Amerikaanse zangeres.

Campagne

Het videogesprek is door het Britse koningshuis gedeeld op Twitter en is onderdeel van #OKtosay en Heads Together, de campagne die is opgezet om het taboe rond psychische problemen te doorbreken.

Ontroerend en dapper

“Ik vond het ontzettend ontroerend en dapper van je om zulke persoonlijke gevoelens bekend te maken”, zegt William tegen Gaga vanaf zijn werkkamer in Kensington Palace in Londen. Gaga reageert: “Om elke dag verdrietig wakker te worden en op te treden is heel moeilijk te beschrijven.”

Lady Gaga and Prince William chat on Facetime—for an important cause https://t.co/hQTCyMbBJP — VANITY FAIR (@VanityFair) 18 april 2017

LEES OOK:

Bron: Twitter The Royal Family, Beeld: ANP