Je hebt waarschijnlijk al honderden foto’s van prins William voorbij zien komen, maar wat je vast niet is opgevallen is dat de prins geen trouwring draagt.

Kate draagt vol trots een saffieren en diamanten verlovingsring plus een mooie gouden trouwring, maar haar echtgenoot heeft überhaupt geen ring om zijn vingers. Hoe dat komt? Uit onderzoek van de Business Insider blijkt dat William helemaal geen ring gekregen heeft tijdens zijn huwelijk in 2011, omdat een trouwring voor mannen voor de Britse upper class een iets te modern fenomeen is.

Niet zo hip

Volgens etiquette-expert William Hanson is het voor Britse mannen van Williams stature helemaal niet ongebruikelijk om geen trouwring te dragen. “Niet omdat ze de intentie zouden hebben om net te doen alsof ze níet getrouwd zijn, maar omdat het simpelweg niet bepaald hip was voor een man om juwelen te dragen”, vertelt Hanson aan Harpers Bazaar.

Bron: Huffington Post, Harpers Bazaar.