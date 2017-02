Prinses Amalia gespot met déze bijzondere handtas

Dat prinses Amalia haar moeder steeds meer achterna gaat op modegebied wordt beetje bij beetje duidelijk (zie video). Na een prachtige jas uit haar moeders kast is de prinses ook gespot met een hele bijzondere tas.

Het is niet op veel foto’s te zien, maar volgens andere gasten die aanwezig waren bij een huwelijk in Londen vorige maand had prinses Amalia een opvallende handtas bij zich. En nee, dat was geen H&M’tje, maar een echte roze Lady Dior-tas. De tas werd al in 1994 op de markt gebracht en werd in 1996 als eerbetoon aan Diana, die een grote fan was van de tas, omgedoopt tot de ‘Lady Dior’.

Prijskaartje

Zo’n modeklassieker heeft natuurlijk een flink prijskaartje. Voor de tas zou je zo’n 2.000 tot 3.000 euro moeten betalen. Of de tas van de prinses zelf is of uit haar moeders kast komt, is niet bekend.

Tijdens het huwelijk van Filippos Lemos en Marianna Goulandris had Amalia deze designertas van Dior bij zich 🙂 pic.twitter.com/q62ntiiujR — Josine Droogendijk (@josineevers) 21 februari 2017



