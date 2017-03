René (9) uit Tilburg wist op Valentijnsdag precies wie hij een brief wilde sturen. Niemand minder dan prinses Ariane (ook 9 jaar, zoals je in de video ziet). Nu heeft hij post terug.

Samen met juf Marlieke schreef René de brief aan de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het duurde even, maar gisteren lag er een brief van het Koningshuis op het bureau van de juf. Daarin bedankte het koninklijk paar René voor de leuke post voor hun dochter.

Supertrots

René is helemaal in de wolken en supertrots dat hij post heeft gekregen van de koning en koningin, aldus zijn juf.

Koningsdag

Toeval of niet, op Koningsdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Tilburg. Misschien kan René zijn Valentijn dan in het echt ontmoeten.

Bron: NOS. Beeld: iStock