Waarom prinses Charlotte kapitalen waard is

Ze is nog maar net 2 jaar oud, maar de Britse prinses Charlotte is nu al ontzettend belangrijk voor de economie van Groot-Brittannië. Een internationaal adviesbureau voor merkwaardering heeft berekend hoeveel de kleine prinses ‘waard’ is. En dat is niet mis!

Het gaat om miljarden: de marktwaarde van prinses Charlotte is maar liefst 3,7 miljard euro, zegt adviesbureau Brand Finance.

Boost

Maar wat houdt dat dan precies in? Nou, de geboorte van het prinsesje heeft bijvoorbeeld het toerisme naar Groot-Brittannië een flinke boost gegeven, aldus het adviesbureau. Maar denk ook aan kinderkleding die binnen no-time uitverkoopt als Charlotte ermee is gespot (zie video). Zo moeder, zo dochter dus, want dat laatste geldt ook voor alle kleding die Kate Middleton draagt. Zij doet het trouwens wel nog iets beter ‘op de markt’ dan haar dochtertje: Kate levert de economie maar liefst 5,5 miljard euro op.

Bron: OK, Shownieuws. Beeld: The Royal Family/Duchess of Cambridge