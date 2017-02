Prinses Christina is vandaag 70 geworden

Marijke

Op 18 februari in 1947 wordt Christina geboren op Paleis Soestdijk als prinses Marijke. In 1963 besluit zij dat haar tweede naam, Christina, beter bij haar past en vanaf dat moment gaat ze als Christina door het leven. Als ze nog maar 21 jaar is vertrekt ze naar Canada voor een muziekopleiding.

Prinses Christina is altijd al heel eigenzinnig geweest, vertelt royaltydeskundige Dorine Hermans bij Shownieuws: “Ze wordt weleens aangeduid als ‘de minst prinsessige der prinsessen’.”

