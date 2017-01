Zin in iets nieuws? Kom proefwonen in het klooster!

Loop jij al tijden rond met de geachte om je leven helemaal om te gooien? Wie weet is dit iets voor jou: de zusters Brigittinessen in het Limburgse Weert zijn op zoek naar nieuwe huisgenoten.

In het klooster, waar momenteel 9 zusters uit verschillende landen wonen, zijn een paar kamers vrij die gevuld moeten worden. Daarom organiseren de nonnen een open huis voor jonge vrouwen. Wie het wat lijkt, mag een paar dagen komen proefwonen. “We geven de gelegenheid aan jonge vrouwen om 2 dagen met ons samen te leven”, vertelt zuster Olga Maria aan RTL Nieuws.

Proefperiode

Maar wie enkel op zoek is naar woonruimte kan het wel vergeten, want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je daadwerkelijk non wordt wanneer je in het klooster komt wonen. Tijdens de proefperiode is het dan ook de bedoeling dat men deelneemt aan de kerkdiensten en in gesprek gaat met de priester. Pas na een opleiding in Rome kan je daadwerkelijk naar het klooster in Weert verhuizen.

Volgens RTL Nieuws hebben al 4 of 5 zusters in spe zich aangemeld. Heb je ook interesse? Het introductieweekend is van 10 tot 12 maart. En inschrijven? Dat kan gewoon – heel modern – via de website.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock