Zó zag Queen Elizabeth eruit toen ze 21 jaar oud was

Queen Elizabeth viert vandaag haar 91ste verjaardag. En dat vierde ze lang niet zo groots als vorig jaar op haar 90ste verjaardag.

Vanmorgen reden er paard en wagens langs Buckingham Palace en werden er kanonschoten geluid ter ere van haar verjaardag. Later op de dag vertrok de koningin voor een tripje naar de Newbury Racecource. Veel spannender wordt de 91ste verjaardag van de koningin niet. Maar daar ben je dan ook 91 voor.

Ter ere van haar verjaardag deelde Buckingham Palace een foto van de Queen toen ze 21 was. Herken jij haar?

Now the oldest reigning monarch, she dedicated her life to service on her 21st birthday. More > https://t.co/mcVCkOE7UY #QueensBirthday pic.twitter.com/chSdUWfARJ

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 april 2017