Queen Elizabeth heeft vroeger iets grappigs gedaan om gast te ontlopen

We hebben allemaal weleens in de situatie gezeten dat we iemand tegenkwamen waar we helemaal geen zin in hadden. Wat doe je dan? Je pakt je telefoon of kijkt expres de andere kant op. Of je pakt het aan zoals Queen Elizabeth deed

Of je nou koningin bent of niet: er zijn bepaalde momenten dat je liever gewoon even niemand tegenkomt. De Britse koninklijke auteur Robert Hardman vertelt dat koningin Elizabeth in 1978 drastische maatregelen nam om de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu tijdens zijn staatsbezoek in dat jaar te ontlopen.

Ze was haar honden aan het uitlaten in de tuin bij het paleis toen ze Nicolae Ceausescu en zijn vrouw aan zag komen lopen. In plaats van het stel beleefd te groeten, besloot de koningin zich achter een struik te verstoppen. Dat hadden we wel willen zien gebeuren!



