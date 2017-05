Queen Elizabeth roept William, Kate en Harry op het matje

Koningin Elizabeth doet een beroep op kleinzonen William en Harry en op Kate Middleton. Nu Elizabeths echtgenoot prins Philip besloten heeft met pensioen te gaan (zie video), heeft Elizabeth de jonge royals harder nodig dan ooit.

De publieke rol van William, zijn vrouw Kate en prins Harry moet gaan veranderen. Op dit moment houden deze drie leden van het koninklijk huis zich voornamelijk bezig met verschillende goede doelen en zijn ze vaak aanwezig op liefdadigheidsevenementen. Als het aan koningin Elizabeth ligt, wordt dat vanaf nu minder.

Landsbelang

Het Britse staatshoofd heeft de jongere generatie namelijk nodig in de kader van het landsbelang, zoals ze dat zelf noemt. Nu prins Philip met pensioen is, moeten William, Kate en Harry deze taken gaan overnemen. Prins Philip was in zijn hele carrière bij meer dan 22.000 zaken van landsbelang betrokken en ging op bijna 650 staatsbezoeken in het buitenland. Er staat de jongere generatie daarom een hoop te wachten.

Wat betekent dit in de praktijk?

William, Kate en Harry zullen zich dus voortaan minder bezig gaan houden met de goede doelen die hun aan het hart gaan en zich meer gaan richten op politieke en economische verplichtingen die horen bij hun taak als lid van het Britse koninklijk huis.

Koningin Elizabeth vindt dat de kleinkinderen zich wat serieuzer moeten gaan opstellen. Waarschijnlijk doelt ze voornamelijk op prins Harry’s recente uitlatingen over de rouwverwerking en therapie na de dood van zijn moeder Diana. Ook William en Kate zijn vaak té persoonlijk betrokken bij hun liefdadigheidscampagnes. Van nu af aan moeten zij zich dus allemaal wat zakelijker gaan opstellen.

