Roxeanne Hazes: ‘Het gaat beter met mama Rachel’

Vorige maand werd Rachel Hazes opgenomen in een kliniek, omdat het niet goed ging met haar geestelijke gezondheid. Inmiddels gaat het gelukkig weer een stuk beter, laat dochter Roxeanne weten aan RTL Boulevard.

Roxeanne vertelt openhartig over de opname van haar moeder. “Een depressie hebben is iets wat zwaar onderschat wordt. Ik geloof ook dat je het zelf heel snel onderschat. Maar eens is het emmertje vol.” Na een zware periode is Rachel nu weer levenslustig, zegt haar dochter. “Ze heeft nu weer overal weer zin in, ze wordt gelukkig van de dingen waar ik gelukkig van word: mijn muziek, mijn verloving. Er zijn allemaal dingetjes waar ze echt naar uitkijkt.”

Nog geen contact

Rachel en Roxeanne hebben nog geen contact met hun zoon en broer André Hazes. “Wij hebben het nu al een paar keer geprobeerd, maar Dré wil het niet en zijn gezinnetje wil het niet. Dan moet je dat ook respecteren. Het is een volwassen jongen. Ik ben er in het begin echt heel erg verdrietig om geweest, hij was echt altijd mijn beste vriend. Maar ik ben nu in een fase van mijn leven dat ik zo gelukkig ben dat echt negatieve dingen mij niet meer raken. Loslaten is een van de moeilijkste dingen, maar als je dat eenmaal kunt, zie je ook hoe mooi het leven kan zijn.”

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws, RTL Boulevard. Beeld: ANP