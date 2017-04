Artsen zijn bezorgd om worm die in hersenen kruipt

Het klinkt als het scenario van een horrorfilm, maar in Amerika is het echt aan de hand: in de afgelopen 3 maanden werd bij 9 mensen een ratlongworm ontdekt. Een parasiet die ín je schedel kruipt en ernstige, soms zelfs dodelijke, ziektes veroorzaakt. “De parasieten bewegen in mijn hersenen.”

Maar hoe kan het worpje in de eerste plaats in je hoofd komen? Dat zit als volgt: de larven van dit deze worm (ook wel parasiet) komen voor in de uitwerpselen van ratten en worden opgegeten door (naakt)slakken. Door het aanraken van die slakken kun je de wormpjes binnenkrijgen, maar ook door het eten van fruit of rauwe groente die door de slakken zijn aangeraakt.

Hoofdpijn

In tegenstelling tot ratten poepen mensen de worm niet vanzelf uit en weet het beestje zijn weg naar je hersenen te vinden. In eerste instantie merken de slachtoffers daar niets van, maar binnen 1 tot 3 weken daarna krijgen ze last van klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. De wormen kunnen bestreden worden met medicijnen, maar als je door blijft lopen met deze ogenschijnlijk onschuldige klachten kan het je dood betekenen.

Trillingen

Dat de ratlongworm zich soms in menselijke hersenen nestelt is niet nieuw. Volgens CNN wordt hij op Hawaï al 50 jaar lang al met enige regelmaat ontdekt, maar wat wél nieuw is dat hij nu ook in andere Amerikaanse staten is gesignaleerd. Dit zou volgens onderzoekers te wijten zijn aan de klimaatverandering. De in Hawaï woonachtige Tricia ontdekte gelukkig op tijd dat ze de longworm in haar hersenen heeft. In een interview met The Sun vertelt ze hoe dat voelt. “De parasieten bewegen in mijn hersenen. De trillingen zijn het heftigst. Soms kan ik mezelf niet horen praten.”

Bron: CNN, RTL Nieuws, The Sun. Beeld: iStock