Dít is de reden waarom Britse baby’s meer huilen dan Deense baby’s

De ene baby huilt meer dan de andere baby, maar dat het land waar de baby wordt geboren ook invloed heeft op het huilen, was voor ons een verrassing. Grote kans dat de baby in de video uit Groot-Brittanië komt.

Uit recent onderzoek dat is gepubliceerd in de Journal of Pediatrics blijkt dat Deense, Duitse en Japanse baby’s het minste huilen en Britse, Canadese en Italiaanse baby’s het meest. Geen verrassing volgens een Deense moeder. In dit land is het voor moeders namelijk heel goed geregeld qua verlof en andere zaken. Deense ouders krijgen 52 weken betaald verlof dat ze moeten verdelen na de bevalling en daardoor zijn moeders in dit land veel rustiger en brengen ze meer tijd door met hun kinderen. Dat zou er weleens voor kunnen zorgen dat de Deense baby’s ook minder huilen.

Communiceren

En als de baby’s in Denemarken dan toch huilen, dan accepteren ze dat daar ook beter dan in andere landen. Ze zien het daar als de manier waarop baby’s communiceren en proberen de huilbuien dan ook te begrijpen. Daar kunnen de Britten, Canadezen en Japanners (en wij misschien ook wel) nog wat van leren.

