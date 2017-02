Deze 5 dingen kunnen je relatie verwoesten

Een overspelige echtgenoot is voor veel mensen een reden om de relatie te beëindigen. Maar vreemdgaan is niet het enige dat je huwelijk op de tocht kan zetten. Deze 5 dingen helpen ook niet bepaald mee aan een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’.

1. Te veel tijd zonder elkaar

Het is hartstikke gezond om af en toe een avondje zónder manlief op pad te gaan, maar pas wel op dat je het niet overdrijft. Maak afspraken met elkaar over hoe vaak je zonder elkaar de hort op gaat en zorg dat je bereikbaar blijft voor je partner. Geen zorgen, je hoeft heus niet de hele avond op je telefoon te kijken, maar even een kort berichtje tussendoor om te laten weten hoe laat je thuis komt is wel zo aardig. Toch?

2. Pas op met porno

Met af en toe een spannend filmpje kijken is helemaal niets mis, maar het wordt wel zorgwekkend als jij of je partner heel veel porno kijkt zonder de wederhelft daarin te betrekken. Is dit aan de hand? Dan is het belangrijk om te praten over de reden achter dit gedrag. Wanneer het puur ter ontspanning geldt is er niet perse een probleem, maar wanneer er geheimzinnig over wordt gedaan of het een vlucht is om niet bij de partner in bet te liggen dan is het hoog tijd om er eens goed over te praten – al dan niet bij een relatietherapeut.

3. Ruzies vermijden

Het is helemaal niet erg om af en toe flink ruzie te maken, want dat betekent juist dat je vecht voor je relatie. Heb je nooit ruzie? Dan is het verstandig om je af te vragen waarom dit zo is. Hebben jullie echt geen problemen of gaan jullie misschien toch de confrontatie uit de weg?

4. Gedoe over geld

‘Dat jurkje? Die had ik al in de kast liggen.’ En: ‘Die schoenen? Die waren in de opruiming.’ Hoor jij jezelf dit soort dingen vaak zeggen, terwijl je dondersgoed weet dat je staat te jokken? Niet handig. Volgens psycholoog Stephen Shainbart is eerlijk zijn over de financiën heel belangrijk voor een gezonde relatie. “Openheid en transparantie zijn altijd beter dan leugens, ook als de waarheid tijdelijk spanningen oplevert.”

5. Dat verdomde mobieltje

Het is natuurlijk heel verleidelijk om na een lange werkdag op de bank te ploffen en in je mobiele telefoon te duiken. Maar bedenk eens wat het je oplevert als jullie dat allebei níet doen: oprechte aandacht voor elkaar. Spreek af om één keer in de week allebei het mobieltje uit te doen zodra je thuis komt en je zult zien dat het veel goeds voor je huwelijk doet.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock