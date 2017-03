‘Briefschrijver René heeft een plekje in het hart van prinses Ariane’

Kun je je nog herinneren dat de 9-jarige René uit Tilburg voor Valentijnsdag een liefdesbrief stuurde aan prinses Ariane en dat hij zelfs een brief terugkreeg van het Koningshuis? Volgens experts is de kans groot dat hij een speciaal plekje in haar hart heeft.

Samen met zijn juf Marlieke schreef René een handgeschreven brief aan de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Wat daarin stond? “Dat ze lief is, en mooi”, vertelt René aan Shownieuws. Volgens opvoeddeskundige Marina van der Wal hoeft er, ondanks zijn jonge leeftijd, geen sprake te zijn van kalverliefde: “Hij laat ons weer even zien hoe puur liefde kan zijn.”

Cool

Of ze de brief echt ontvangen heeft, blijft nog even gissen. Wél kreeg hij een kaartje terug van het Koningshuis. Willem-Alexander en Máxima bedanken hem daarin voor de leuke post voor hun dochter. “Cool”, aldus René.

Niet de eerste

Volgens royaltydeskundige Rick Evers was het een verstandige keuze om een handgeschreven brief te sturen: “Ik denk dat het de enige manier is waarop je de prinses kunt benaderen. Instagram heeft ze bijvoorbeeld helemaal afgesloten en ook via andere socialmediakanalen kun je haar niet bereiken. Als ze wat ouder is krijgt ze die brief zeker te lezen. Op dit moment zullen dit soort brieven vooral bewaard worden zodat ze ze later nog eens kan teruglezen. Dit zal echt niet de eerste zijn die ze heeft gekregen.”

De moeite waard

Mocht Ariane de liefde nooit beantwoorden, dan nog is de kans groot dat ze René niet snel zal vergeten. Van der Wal: “Op het moment dat er een keer een teleurstelling in de liefde komt, dan kan ze in elk geval terugdenken aan het feit dat René van 9 haar ooit een liefdesbrief heeft gestuurd. Dat ze de moeite waard is.”



Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress