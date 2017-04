Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen een bijzonder cadeau van de Chinese president: 2 reuzenpanda’s. Vanavond rond 19.00 uur landt het vliegtuig met de panda’s op Schiphol, waarna ze naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen gaan. Wij zetten de 12 leukste feitjes over panda’s voor je op rij.

1. Nederland krijgt de panda’s niet echt, maar mag ze de komende 15 jaar lenen. Voor de Chinezen is dit een gebaar dat het wel snor zit tussen China en Nederland. Ook aan landen als Frankrijk en België hebben ze panda’s uitgeleend.

2. De reuzenpanda’s die naar Nederland komen heten Wu Wen en Xing Ya. Wu Wen is een mannetje en Xing Ya een vrouwtje.

3. De kans op beschuit met muisjes in Ouwehands Dierenpark is klein, want pandavrouwtjes ovuleren maar 2 tot 3 dagen per jaar en mannetjes zijn simpel gezegd best wel lui.

4. Panda’s zijn een nogal duur cadeau voor de ontvanger. De ‘huur’ van de reuzenpanda’s bedraagt 1 miljoen dollar per jaar. Dit wordt betaald door Ouwehands Dierenpark. Daar komt nog een miljoenenverbouwing bovenop om een geschikt verblijf te bouwen.

5. In China leven 1864 panda’s in het wild.

6. Een panda eet 30 kilo bamboe per dag.

7. En de kans dat je hem treft terwijl hij zit te eten is groot, want de panda eet maar liefst 12 uur per dag.

8. Reuzenpanda’s kunnen 1.50 meter lang worden.

9. En wegen ruim 135 kilo.

10. Er reizen 3 Chinese verzorgers met de geleende panda’s mee naar Nederland, die de medewerkers in Ouwehands gaan trainen.

11. Het is niet de eerste keer dat er panda’s te bewonderen zijn in ons land. In 1987 waren er in Safaripark Beekse Bergen ook 2 reuzenpanda’s te bewonderen. Rong-Rong en Chuan-Chuan verbleven van mei tot september dat jaar in het park in Hilvarenbeek.

12. Een babypanda past maar liefst 900 keer in zijn moeder en is qua grootte vergelijkbaar met een pakje boter.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: NRC, Volkskrant, World Wildlife, Life Science, Brabants Dagblad. Beeld: iStock