Pianospeler Rindert zoekt “het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien”

Rindert Lammers speelde in de stationshal van Arnhem een liedje op de piano, toen plotseling in zijn woorden “het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien” een briefje neerlegde. Maar direct daarna verdween. Een (Twitter-)zoektocht volgde.

Dit was het briefje dat ze schreef:

— Rindert Lammers (@lammersrindert) May 11, 2017

Ik speelde net piano op Arnhem CS en kreeg dit briefje van het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Ze droeg een gele regenjas. Wie is ze? pic.twitter.com/46JqjDcXai

— Miss Jeanette (@MissJeanet4) May 11, 2017

En Twitter zou Twitter niet zijn als mensen niet massaal reageerden. Met grappen als deze:

@lammersrindert Ze is nu op tv #sui #eurovision pic.twitter.com/tqj9354OYH

En deze…

Ook op Facebook roerden mensen zich:

Zelfs de NS reageerde…

— NS online (@NS_online) May 11, 2017

@RobbertMill @lammersrindert @PolitiedocentC Aaaaawh, wat lief. Een gele jas? Doet me ergens aan denken. ^WB pic.twitter.com/BiwEA0RihM

De uitkomst? Zoveel mensen hebben zijn bericht geretweet dat hij haar vond.

— Rindert Lammers (@lammersrindert) May 11, 2017

leuk natuurlijk, maar dat gaat me wat te ver. Had dit niet verwacht. Hoop haar in ieder geval te bedanken omdat ze mijn pechdag goedmaakte.

— Rindert Lammers (@lammersrindert) May 11, 2017