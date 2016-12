Schrijfster J.K. Rowling heeft een prachtige kerstboodschap

Je hebt ze vast voorbij zien komen in je tijdlijn of er misschien zelf wel eentje geplaatst: gelukkige kiekjes van jou en je familie bij de kerstboom. Maar er zijn ook mensen die dit jaar helemaal niet zo’n fijne Kerst hebben. J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter, steekt hen in 12 tweets een hart onder de riem.

“Ik heb heel veel lieve berichtjes gekregen met kerstwensen. Dank jullie wel daarvoor! Maar ik kreeg ook berichtjes van mensen die door een heel moeilijke tijd gaan. En dat lijkt altijd nóg moeilijker met Kerst. In deze tijd van het jaar worden we op social media gebombardeerd met foto’s van perfecte levens terwijl dat niet altijd strookt met de realiteit.

Als je het geluk hebt om omringd te zijn door de mensen van wie je houdt, je het warm hebt en je veilig voelt met genoeg te eten, voel je je vast net zo gezegend als ik. Maar als je leven op dit moment moeilijk is en je niet bent waar je wilt zijn, of dat nu letterlijk of figuur lijk is, onthoud dan dat niets voor altijd is. Veranderingen zijn mogelijk. Tijdens mijn ergste Kerst ooit vond ik het moeilijk om te geloven dat mijn verdriet ooit voorbij zou gaan. Ik was bang voor de toekomst. Je weet nooit wat de toekomst voor je in petto heeft. Een tegenslag kan iedere minuut gebeuren.

Dus als je verdrietig, eenzaam, ziek of je geliefden mist deze Kerst dan wens ik je alle liefde en geluk voor betere tijden. Miljoenen mensen hebben zich gevoeld zoals jij nu. Onthoud, Kerstmis is uiteindelijk gewoon een dag. Het is geen test over hoe goed je geslaagd bent in het leven. Wees daarom een beetje aardig tegen jezelf. Fijne dagen.

Remember, Christmas Day is, in the end, just a day. It isn’t a test or a scorecard of you or your life, so be kind to yourself ❤️ 11/12 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 24 december 2016

