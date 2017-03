Kou tussen Roxeanne en Andre Hazes jr. lijkt uit de lucht

André en Roxeanne hebben al een lange tijd geen contact meer met elkaar, maar nu lijkt het langzaam toch weer goed te komen tussen de twee.

Aan De Telegraaf vertelde de zangeres dat André gewoon welkom is op de bruiloft. “Voor mij staat de deur altijd open voor hem, dus ook dan”, zegt ze. Waarom er precies ruzie is in de familie is niet helemaal duidelijk, maar het zou komen doordat Roxeanne en moeder Rachel het niet eens waren met de partnerkeuze van André.

Neefje

De laatste maanden lijkt het weer wat beter te gaan. Roxeanne vertelde aan Shownieuws dat ze André een berichtje heeft gestuurd toen ze ten huwelijk gevraagd is. Omdat de twee binnenkort samen een concert geven, zou dat ook de eerste keer kunnen zijn dat de zangeres haar kleine neefje ziet. Het lijkt dus langzaam de goede kant op te gaan tussen de twee.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.