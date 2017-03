Roxeanne Hazes gooit haar carrière over een heel andere boeg

Ben je een fan van de muziek van Roxeanne Hazes? Dan is de kans groot dat je even moet wennen aan het nieuwe nummer van de zangeres. Het is namelijk iets heel anders dan je van haar gewend bent.

Het duet met Thijs Boontjes is een zogeheten ‘murder ballad’. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is: een liedje dat het verhaal vertelt van een moord. Het tempo van ‘Ballade van de Moord’ is langzaam en het dramagehalte is hoog door de zware strijkers die je hoort. De Engelstalige muziek kent dit soort nummer al, maar zo in het Nederlands is het toch nog een beetje wennen.

Ouderwetse foto

Waarom Roxeanne ineens een heel ander soort muziek maakt? Vorig jaar tekende ze een contract bij het vooruitstrevende platenlabel Top Notch en toen dachten muziekkenners al dat er iets heel anders aan zat te komen. Niet alleen het nummer klinkt heel anders, de foto die bij het nummer hoort, is ook verrassend. De foto heeft een beetje een ouderwetse uitstraling en de zangeres is met haar grote bril bijna onherkenbaar:

Een bericht gedeeld door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 26 Feb 2017 om 11:25 PST

[PRIMEUR] De video van Ballade van de moord staat online! 😍 LINK IN BIOOOOOO ❤ #alleenmaarliefde Een bericht gedeeld door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 27 Feb 2017 om 4:13 PST

En zo klinkt het nummer:



Bron: Parool.nl. Beeld: Instagram