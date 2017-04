Daar komt de bruid: Roxeanne Hazes past haar droomjurk

De datum is dan misschien nog niet bekend (voor ons dan), maar de voorbereidingen van de trouwdag van Roxeanne Hazes zijn in volle gang. Vandaag ging ze samen met stylist Fred van Leer op zoek naar haar droomjurk.

Eerder vandaag deelde Fred al een filmpje vanuit de bruidswinkel en later op de dag deelde Roxeanne een kiekje van een prachtige jurk. Daarbij schrijft ze: “Bedankt voor de heerlijke dag Fred van Leer.” Of dit ook de jurk is waar ze in gaat trouwen, vertelt ze er niet bij. Maar die zal minstens zo mooi zijn…

Bedankt voor de heerlijke dag @fredvanleer 💕🍾💍 #weddingplannings#vlogsquad#erikswifeytobe#FIP Een bericht gedeeld door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 12 Apr 2017 om 8:11 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.