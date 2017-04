Roxeanne Hazes spreekt openhartig over de opname van moeder Rachel

De 24-jarige Roxeanne Hazes spreekt voor het eerst over de opname van haar moeder Rachel. De 47-jarige Rachel liet zich eerder deze week vrijwillig opnemen en krijgt professionele psychiatrische hulp.

Zo spreekt de dochter van wijlen volkszanger André Hazes in de YouTube-vlog van modekoning en stylist Fred van Leer over haar moeder, terwijl ze op zoek zijn naar een trouwjurk voor haar huwelijk. Zo vertelt Roxeanne aan Fred: “Ik ben ontzettend trots op haar dat ze voor die weg heeft gekozen.” En ook vertelt ze aan de stylist wat er nou precies allemaal aan de hand is met haar moeder.

Zo legt ze uit: “Het werd haar allemaal te veel. Het is een vrouw die veel heeft meegemaakt. Eigenlijk al haar hele leven lang. En op een bepaald moment is de emmer vol.” En Roxeanne is beretrots op haar moeder, die zelf deze keuze heeft gemaakt. “Ik ben héél trots op haar,” vertelt ze in de vlog.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP