Roxeanne Hazes reageert hilarisch op gerucht dat ze zwanger zou zijn

Begin deze maand maakte Roxeanne Hazes leuk nieuws bekend: ze gaat trouwen met haar grote liefde Erik (zie video). Al snel kwamen de geruchten op gang: zou Roxeanne zwanger zijn? Aan die geruchten maakt ze nu zelf een einde.

Roxeanne en Erik zijn in een fotoserie in de Party van deze week te zien in een tuincentrum. Rox had volgens het tijdschrift een ‘slobbershirt’ aan dat bij haar buik ‘een lichte bolling’ liet zien. “Als onze ogen ons niet bedriegen, is ze zwanger”, is er bij de foto’s te lezen. Roxeanne kan er wel om lachen en schrijft bij de tekst op Twitter: “Met andere woorden: ‘Je bent dik!’ Nope, niet zwanger hoor. Hooguit van een verdwaalde hamburger. Joe Joe”. Zo, is dat ook weer uit de wereld en kan het plannen van de bruiloft beginnen.

Met andere woorden: “Je bent dik!” 😂 Nope, niet zwanger hoor. Hooguit van een verdwaalde hamburger. Joe joe pic.twitter.com/idagv6K64N — Roxeanne Hazes (@RoxeanneHazes) 15 maart 2017

Bron: Twitter. Beeld: ANP.