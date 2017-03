Zó zag Roxeanne Hazes er vroeger uit

Roxeanne Hazes is de afgelopen maanden volop in het nieuws geweest met haar nieuwe relatie. Tatoeages, een aanzoek (zie video), maar hoe zag de zangeres er eigenlijk als klein meisje uit?

Roxeanne staat natuurlijk al van jongs af aan in de spotlights, maar toch kunnen wij ons niet echt goed meer herinneren hoe de zangeres er vroeger uitzag. We doken de archieven in en vonden deze foto uit 2007, maar Roxeanne deelde zelf ook een kiekje dat nog veel ouder is:

#tbt Hier hield ik het al graag centraal in vergaderingen. #ennnnnrondaf Een bericht gedeeld door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 31 Jan 2017 om 5:55 PST

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.